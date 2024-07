Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cybergun: une offre retenue pour la reprise du pôle civil information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 14:02









(CercleFinance.com) - Cybergun a annoncé mercredi avoir retenu l'offre formulée par Evike pour la reprise des actifs de son pôle civil, évoquant une base de valorisation supérieure à 10 millions d'euros.



Le fabricant de répliques d'armes à billes sous licences, qui avait reçu trois lettres d'intention pour cette activité qui a généré 21,3 millions d'euros en 2023, indique que sa décision a fait suite à une analyse 'approfondie'.



'Nous avons fait le choix du partenaire qui offrait le projet le plus crédible, valorisant nos actifs à leur juste prix et offrant des perspectives réalistes aux marques et aux clients', a justifié son gérant, Hugo Brugière.



Cybergun rappelle qu'il collaborait avec Evike depuis 2020 concernant la distribution exclusive de la majorité de la gamme de produits sur le marché européen et sur la commercialisation de ses produits 'grand public' aux Etats-Unis.



Cette cession - dont le paiement devrait s'étaler sur trois ans - doit permettre à Cybergun de créer un 'pure player' (spécialiste) au profil de croissance rentable beaucoup plus attractif aux yeux des investisseurs.



Le produit de cession de ces actifs doit en effet permettre de soutenir le plan de développement de son pôle militaire dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 21,4 millions d'euros l'an dernier.



La signature d'un accord est prévue dans le courant du 3ème trimestre.





