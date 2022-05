Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cybergun: un nouveau site marchand lancé en Europe information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 11:21









(CercleFinance.com) - Cybergun a annoncé lundi le lancement, en collaboration avec l'américain Evike, d'un nouveau site marchand dédié aux répliques d'armes à air comprimé ('airsoft').



Le site, baptisé Evike-europe.com, vise à proposer le plus gros choix d'airsoft en Europe concernant le 'B2C' (vente directe aux consommateurs), avec près de 10.000 références disponibles issues des catalogues de Cybergun et Evike.



Les deux entreprises disent miser sur la forte disponibilité de leurs produits, puisque le site bénéficiera d'une connexion directe avec leurs stocks.



Il sera disponible en français et en anglais à partir du 30 mai 2022 avant d'être proposé ensuite dans quatre autres langues afin de toucher davantage de consommateurs européens.



Evike est aujourd'hui le leader mondial de la vente d'airsofts, aussi bien en termes de nombre de références que de chiffre d'affaires.



C'est néanmoins Cybergun qui consolidera les résultats d'Evike-europe.com, l'entreprise affichant l'objectif de réaliser un chiffre d'affaires de quatre millions d'euros cette année dans le 'B2C' (ventes en magasins et sur Internet).



La société prévoir par la suite de réaliser des revenus de huit millions d'euros dans deux ans, puis de 15 millions d'euros dans cinq ans.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.