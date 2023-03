Cybergun: transformation en SCA votée en AGE information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 15:32

(CercleFinance.com) - Cybergun annonce que ses actionnaires, convoqués en assemblée générale extraordinaire le 21 mars, ont voté la mise en place d'une nouvelle structuration juridique en société en commandite par action (SCA), et non plus en société anonyme.



Le spécialiste du tir de loisir précise que cette transformation, et l'adoption de nouveaux statuts, visent à protéger les actifs stratégiques (licences exclusives de marques et contrats dans le domaine militaire) d'une prise de contrôle hostile.



Dans ce cadre, Cybergun Développement, société par actions simplifiée contrôlée par HBR Investment Group, sera gérant et unique associé commandité de Cybergun, devenant ainsi responsable solidairement et indéfiniment des dettes de la société.