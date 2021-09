Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cybergun : tirage de deux tranches d'OCEANE information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 15:28









(CercleFinance.com) - Cybergun annonce une levée de fonds de deux millions d'euros par le tirage de deux tranches d'OCEANE, d'une valeur nominale d'un million d'euros chacune, souscrite par European High Growth Opportunities Securitization Fund. Le produit net de cette opération, de 1,94 million d'euros, sera destiné à financer les projets de développement de l'entreprise spécialisée dans le tir de loisir, principalement dans le domaine militaire mais également dans le domaine civil. Le tirage de deux tranches d'OCEANE annoncé ce jour pourrait donner lieu à la création de 2.652.520 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,55%.

Valeurs associées CYBERGUN Euronext Paris -17.57%