Cybergun: succès de l'émission d'obligations remboursables

(CercleFinance.com) - Cybergun annonce avoir réalisé avec succès une émission d'obligations remboursables en actions (' ORA ') assorties de bons de souscription d'actions (' BSA ') avec maintien du droit préférentiel de souscription (' DPS ') des actionnaires.



Selon Cybergun, ce succès est le résultat du soutien des actionnaires, illustré par l'exercice des DPS, et de nouveaux investisseurs.

La demande totale s'est élevée à 6 600 ORA-BSA dont :

- 2 371 ORA-BSA souscrites à titre irréductible par l'exercice de 16 051 670 DPS ;

- 4 229 ORA-BSA souscrites à titre réductible.



Au total, l'opération donne lieu à l'émission de 6 600 ORA d'une valeur nominale de 1 000 EUR chacune et d'une maturité de 2 ans auxquelles seront attachés 2 083 BSA par ORA.



Le produit net issu de l'émission des ORA-BSA s'élève à environ 5,6 ME, avant exercice des BSA attachés et souscription des OS par la Fiducie.



L'exercice des 13 747 800 BSA émis permettrait à la Société de recevoir un produit brut additionnel de 4,9 MEUR. Enfin, la souscription par la Fiducie du montant total maximum d'OS visé permettrait à la Société de recevoir un produit brut additionnel de 5,28 MEUR.







