Cybergun : soutien des délégués du personnel au plan de SFA

(CercleFinance.com) - Le spécialiste du tir de loisir Cybergun annonce, conformément au calendrier envisagé, avoir obtenu un avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde financière accélérée (SFA) de la part des délégués du personnel. Le projet de plan de sauvegarde financière accéléré, établi par la direction de la société avec son administrateur judicaire, sera présenté au comité des établissements de crédit et assimilés le lundi 6 janvier 2020.

Valeurs associées CYBERGUN Euronext Paris +1.89%