Cybergun: seconde offre de reprise pour le pôle civil

(CercleFinance.com) - Cybergun a annoncé mardi avoir reçu une seconde lettre d'intention en vue de l'acquisition des actifs de son pôle civil, après celle déjà dévoilée le mois dernier.



Le fabricant de répliques d'armes à billes sous licences précise que cette offre non-engageante valorise les principaux actifs corporels (stocks) et incorporels (licences) de la branche à un niveau comparable à la première offre, soit toujours au-delà de 10 millions d'euros.



Dans un communiqué, Cybergun précise qu'elle émane d'un fonds d'investissement européen spécialisé dans la reprise d'actifs et reconnu pour sa capacité à mener des projets de croissance rentable.



Le groupe, qui a fait le choix de ne signer aucun accord d'exclusivité à ce stade, indique qu'il souhaite toutefois faire aboutir le processus de cession avant la fin du 1er semestre 2024.



Le produit de la vente de ces actifs devrait lui permettre de soutenir le plan de développement de son pôle militaire et chasse, dont le chiffre d'affaires a signé une hausse de 38% l'an dernier.



Suite à ces annonces, le titre Cybergun coté à la Bourse de Paris grimpait de 11% mardi à la Bourse de Paris.





