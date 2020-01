CYBERGUN s'allie à Valantur pour accélérer la montée en puissance du pôle Militaire

(AOF) - Cybergun a annoncé la création d'Arkania, filiale commune créée avec le Groupe Valantur, pour renforcer les expertises et accélérer le déploiement du pôle militaire. Celui-ci est un groupe de spécialisé dans la fabrication de sous-ensembles, de moyens et de servitudes destinés à l'aéronautique.

Cette nouvelle filiale, détenue à date à 51% par le groupe Cybergun et présidée par Hugo Brugière, PDG de Cybergun, aura 3 missions : bureau d'études pour les projets des groupes Cybergun et Valantur ; bureau d'études pour des projets extérieurs dans le domaine de l'armement, de la défense et de l'aérospatiale et production et assemblage d'ensemble et de sous-ensemble pour l'industrie de l'armement, de la défense et de l'aérospatiale.

A ce titre, les deux groupes sont actuellement en cours de finalisation de l'achat d'un site de production afin de disposer d'une capacité de fabrication " made in France ".