Cybergun: retour aux bénéfices en 2022, le titre grimpe

information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 14:11









(CercleFinance.com) - Cybergun bondit de presque 10% lundi à la Bourse de Paris après avoir réussi à dégager un résultat opérationnel positif et un bénéfice net sur l'exercice 2022, une première depuis 2010.



Le fabricant de répliques d'armes à billes sous licences explique avoir profité, suite au rapprochement avec Verney-Carron, de la montée en puissance de son pôle militaire, qui génère des taux de marge brute nettement supérieurs à ceux des activités civiles.



Son chiffre d'affaires consolidé 2022 s'est élevé à 43,3 millions d'euros, soit une croissance de 31%, le pôle civil représentant 63% de l'activité contre 37% pour le pôle militaire.



Le résultat opérationnel s'est établi à 1,1 million d'euros, contre une perte de 1,3 million d'euros en 2021, tandis que le bénéfice net, part du groupe, est ressorti à près 500.000 euros.



La vigueur de son pôle militaire a par ailleurs entraîné une profonde transformation du profil économique du groupe, qui comptait un effectif de 242 personnes à la fin 2022 (hors Verney-Carron qui compte une centaine de collaborateurs) contre 78 en 2021.





