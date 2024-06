Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cybergun: résultats annuels 2023 meilleurs que prévu information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 12:33









(CercleFinance.com) - Cybergun a annoncé jeudi soir avoir enregistré des résultats 'meilleurs que prévu' au titre de son exercice 2023, ce qui lui permettait de se distinguer en Bourse ce vendredi.



Le fabricant de répliques de pistolets factices a fait état d'un chiffre d'affaires consolidé de 42,7 millions d'euros l'an dernier, soit un retrait de 1,5%.



Le groupe indique que la forte croissance de 47% de son pôle militaire a permis de compenser en partie le retrait de 26% de sa branche civile.



Le résultat d'exploitation annuel ressort en perte de 9,2 millions d'euros, contre -1,5 million en 2022, tandis que le résultat net, part du groupe, s'établit à -14,6 millions d'euros.



Dans un communiqué, Cybergun rappelle toutefois qu'il s'attendait à ce qu'un certain nombre de charges à caractère non récurrent impactent ses résultats annuels à hauteur de 17 millions.



La société ajoute avoir reçu une troisième lettre d'intention pour l'acquisition de son pôle civil, même si celle-ci n'atteint pas les niveaux de valorisation retenues par les deux premières offres, au-delà de 10 millions d'euros.



Cybergun indique qu'il prévoit de dévoiler prochainement l'offre retenue, avec toujours la volonté d'aboutir à un accord avant la fin du 1er semestre 2024.



'Une fois que nous aurons avancé sur ces projets structurants, nous communiquerons sur notre vision du futur Cybergun', a assuré son gérant, Hugo Brugière.



Suite à ces annonces, le titre grimpait de 25% vendredi à la Bourse de Paris, un mouvement certes exacerbé par le statut de 'penny stock' du titre, qui génère beaucoup de volatilité.





Valeurs associées CYBERGUN 0,00 EUR Euronext Paris +25,00%