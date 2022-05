Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cybergun: renoue avec les bénéfices, le titre progresse information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 11:50









(CercleFinance.com) - Cybergun a annoncé jeudi avoir renoué avec les bénéfices sur l'exercice 2021 à la faveur d'une multiplication par deux de sa taille.



Sur une proforma, c'est-à-dire en intégrant ses récentes acquisitions dans les comptes de l'exercice 2020, la société affiche un résultat opérationnel courant positif, pour la première fois depuis 2014, à 1,7 millions d'euros.



'Après six ans de travail acharné, nous avons enfin généré un résultat opérationnel courant positif', s'est félicité son PDG, Hugo Brugière.



Pour mémoire, l'année 2021 a été marquée par la prise de contrôle de la société industrielle Valantur, qui a profondément changé le profil de l'entreprise en intégrant toute la chaîne de valeur de son pôle militaire.



Mais le concepteur de répliques d'armes sous licences dit avoir surtout tiré sa rentabilité des solides performance de ses activités civiles en Europe et en Asie.



Ce résultat positif intègre par ailleurs l'activation de dépenses liées essentiellement à des programmes de développement dans le domaine militaire pour 2,5 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires proforma 2021 s'élève à 48,3 millions d'euros, contre 23,5 millions en 2020. Hors Valantur, le chiffre d'affaires à périmètre constant a progressé de 38% entre 2020 et 2021.



Le pôle civil, qui représente environ deux tiers du chiffre d'affaires du nouvel ensemble, affiche une croissance de 30% avec une augmentation des ventes aux Etats-Unis, grâce au nouvel accord de distribution.



A 11h45, le titre Cybergun progressait de plus de 3%, cumulant un gain de 43% sur les six derniers mois.





