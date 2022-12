Cybergun réalise avec succès une émission d’obligations remboursables en actions

(AOF) - Cybergun, entreprise mondiale du tir de loisir, annonce avoir réalisé avec succès une émission d'obligations remboursables en actions (" ORA ") assorties de bons de souscription d'actions (" BSA ") avec maintien du droit préférentiel de souscription (" DPS ") des actionnaires (l' " Offre "). Ce succès est le résultat du soutien des actionnaires, illustré par l'exercice des DPS, et de nouveaux investisseurs. La demande totale s'est élevée à 6 600 ORA-BSA dont 2 371 ORA-BSA souscrites à titre irréductible par l'exercice de 16 051 670 DPS ; et 4 229 ORA-BSA souscrites à titre réductible.

Au total, l'opération donne lieu à l'émission de 6 600 ORA d'une valeur nominale de 1 000 euros chacune et d'une maturité de 2 ans auxquelles seront attachés 2 083 BSA par ORA.

Chaque BSA donnera le droit de souscrire à une action Cybergun pendant une période de deux ans à compter du premier anniversaire de leur émission à un prix d'exercice fixé à 0,36 euro. La parité d'exercice des BSA sera ajustée trimestriellement à l'issue d'une période de douze mois suivant leur émission pour tenir compte de l'évolution du cours des actions Cybergun et ainsi maintenir leur attractivité pour les souscripteurs de l'émission d'ORA-BSA.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.