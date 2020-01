Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cybergun : prolongation d'une garantie financière Cercle Finance • 03/01/2020 à 08:50









(CercleFinance.com) - Cybergun annonce que, dans le cadre du projet de plan de sauvegarde financière accélérée, son actionnaire de référence Restarted Investment a prolongé sa garantie financière pour faire face à un éventuel risque de liquidité du 31 mars jusqu'au 31 décembre 2020. 'Ce nouveau signal fort permet d'améliorer la visibilité financière de l'entreprise et vient en complément des fonds levés via la ligne de financement en fonds propres (OCABSA)', souligne la société. En outre, le spécialiste du tir de loisir indique avoir également mis sous séquestre une caution dans le cadre de la réponse à un très gros projet dans le domaine militaire dont le résultat est attendu début 2020.

Valeurs associées CYBERGUN Euronext Paris +5.45%