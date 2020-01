Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cybergun : présentation du projet de plan de SFA Cercle Finance • 06/01/2020 à 09:18









(CercleFinance.com) - Cybergun annonce la présentation de son projet de plan de sauvegarde financière accélérée (SFA), qui a d'ores et déjà obtenu un avis favorable de la part des délégués du personnel et doit être validé par les créanciers financiers de l'entreprise. Les porteurs d'obligations se voient proposer deux options de remboursement : une adhésion à une fiducie à laquelle les obligataires apporteront leurs créances, ou bien un remboursement, au plus tard le 15 mai 2020, de leur créance à hauteur de 30% pour solde de tout compte. Le choix pour l'option 1 en totalité ou partiellement devra être exercé par chacun des obligataires par une adhésion à la convention de fiducie au plus tard le 31 mars 2020. Les obligataires qui n'auront pas formulé de choix seront réputés avoir choisi l'option 2.

Valeurs associées CYBERGUN Euronext Paris -1.75%