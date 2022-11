Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cybergun: premier bénéfice net depuis neuf ans information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 09:02









(CercleFinance.com) - Cybergun annonce avoir enregistré un bénéfice net semestriel de 0,7 million d'euros à fin juin 2022, soit son premier résultat net positif depuis le premier semestre 2013, ainsi qu'un résultat opérationnel courant quintuplé à 1,1 million.



Le spécialiste du tir de loisir a réalisé un chiffre d'affaires de 22,6 millions d'euros au premier semestre 2022, en croissance de 57% tirée principalement par son pôle militaire à la faveur de l'intégration de Valantur dans Arkania à fin 2021.



'Cette performance est d'autant plus remarquable que le premier semestre est traditionnellement le moins contributeur pour les activités dans le domaine militaire', note le PDG Hugo Brugière, qui pointe aussi un pôle civil 'rentable et pérenne'.





Valeurs associées CYBERGUN Euronext Paris +2.17%