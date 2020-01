Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cybergun : les porteurs d'obligations approuvent le plan SFA Cercle Finance • 20/01/2020 à 08:46









(CercleFinance.com) - Cybergun annonce le vote favorable, à une très large majorité qualifiée (97,55% des suffrages exprimés), des porteurs d'obligations réunis en assemblée unique sur le projet de plan de sauvegarde financière accélérée (SFA) présenté le lundi 6 janvier. Il s'agissait du dernier vote avant l'audience d'examen par le tribunal du projet de plan de SFA et une décision attendue au plus tard le 11 février 2020 (date indicative). La cotation des obligations CYBO doit reprendre ce jour sur Euronext Growth à Paris.

Valeurs associées CYBERGUN Euronext Paris -3.23%