Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cybergun: lancement d'une émission d'obligations ORA-BSA information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 11:57









(CercleFinance.com) - Le titre Cybergun accuse l'une des plus fortes baisses du marché parisien mercredi suite à l'annonce d'une émission d'obligations remboursables en actions assorties de bons de souscription (ORA-BSA) pour un montant de 6,8 millions d'euros.



A 11h45, l'action du spécialiste du tir de loisir lâchait 28%, sous-performant largement un marché parisien qui n'accusait qu'une légère baisse (-0,5%).



Dans un communiqué, Cybergun indique prévoir l'émission de 6.818 obligations remboursables en actions (ORA), d'une valeur nominale de 1.000 euros chacune et d'une maturité de deux ans, auxquelles seront attachés 2.083 bons de souscription d'actions (BSA).



Hugo Brugière, le PDG, reconnaît qu'il s'agit d'un mécanisme 'complexe' mais estime que le fait qu'il se soit engagé à participer à l'offre à hauteur de 3,5 millions d'euros illustre sa 'confiance' dans le projet de la société.



Dans ses commentaires liminaires, la société rappelle que les ORA-BSA sont des outils susceptibles d'entraîner une perte totale en capital et qu'ils ne conviennent pas à toutes les catégories d'investisseurs.



A fin octobre, le groupe affichait un chiffre d'affaires de 35,8 millions d'euros, en croissance de 79% par rapport à la même période de 2021, dont +14% à périmètre constant.



Pour l'ensemble de l'exercice 2022, Cybergun dit viser un chiffre d'affaires

consolidé de 45 millions d'euros pour un résultat opérationnel courant

positif.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.