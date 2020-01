CYBERGUN et Glock remportent un contrat majeur en France

(AOF) - Dans le cadre du contrat de conseil annoncé en janvier 2019, Cybergun a annoncé que son client, le manufacturier d'armes autrichien Glock, avait remporté l'appel d'offres pour le remplacement de toutes les armes de poing de l'Armée française. Ce marché majeur, estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros, porte sur la fourniture d'un minimum de 75 000 pistolets semi-automatiques Glock17 Génération 5 et de l'ensemble des accessoires associés (étuis, munitions, réducteurs de son, lampes, pistolets d'entrainement et valises de protection).

