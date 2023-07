Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cybergun: du retard dans un projet avec un manufacturier information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 12:22









(CercleFinance.com) - Cybergun a officialisé mardi un retard dans le cadre du projet de développement d'une arme 'révolutionnaire' pour le compte d'un grand manufacturier.



Le fabricant de répliques d'armes à billes avait annoncé, au mois de mai, que son partenaire s'était engagé à lui donner une réponse sur la suite du projet, notamment sa phase préindustrielle, avant la fin du premier semestre.



Dans un courrier électronique reçu ce week-end, Cybergun a été informé que le groupe industriel poursuivait son étude approfondie du marché 'afin de déterminer le meilleur scénario pour le futur'.



'Plusieurs options sont sur la table actuellement et Cybergun reste un

partenaire de choix pour une des options', fait valoir le message, qui évoque la perspective d'une 'position claire' d'ici à la fin du 3ème trimestre.



Le titre décrochait de 17% après ces informations.





Valeurs associées CYBERGUN Euronext Paris -18.28%