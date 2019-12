Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cybergun : cotation d'obligations suspendue Cercle Finance • 30/12/2019 à 13:56









(CercleFinance.com) - Cybergun indique avoir demandé à Euronext la suspension de cotation des obligations CYBO, pour 'assurer le bon déroulement de l'assemblée unique des obligataires amenée à se prononcer sur le plan de réaménagement de la dette obligataire'. Le spécialiste du tir de loisir explique que cette suspension de cotation des obligations s'inscrit dans le cadre de la procédure de sauvegarde financière (SFA) accélérée annoncée le 4 décembre et ouverte le 11 décembre derniers. Le reprise de la cotation est prévue à l'issue de la consultation des obligataires, soit deuxième quinzaine de janvier. Aucune suspension des autres instruments financiers, notamment l'action ALCYB, n'est prévue pendant la durée de la procédure.

Valeurs associées CYBERGUN Euronext Paris 0.00%