Cybergun : contrat majeur remporté par Arkania USA

(CercleFinance.com) - Cybergun annonce qu'Arkania USA, nouvelle filiale militaire d'Arkania France, elle-même filiale des groupes Cybergun et Valantur, vient de remporter un premier contrat majeur avec une agence fédérale dépendant du ministère de l'intérieur américain (DHS). Ce contrat, d'une valeur de 600.000 dollars, porte sur la fourniture de répliques de la future arme de service Glock 19 Gen5 6mm qui devront être livrées avant le 15 octobre. Il pourra être étendu à d'autres agences fédérales rattachées au DHS. Au-delà de ce premier contrat, l'enregistrement d'Arkania USA auprès de l'administration américaine, lui permet désormais d'être destinataire et soumissionnaire autorisé pour les appels d'offres fédéraux dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Valeurs associées CYBERGUN Euronext Paris +20.39%