Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cybergun: contrat de licence avec Century Arms aux USA information fournie par Cercle Finance • 06/03/2023 à 11:48









(CercleFinance.com) - L'action Cybergun progresse lundi matin à la Bourse de Paris après la signature d'un nouvel accord de licence avec l'américain Century Arms.



Ce contrat permettra au spécialiste du tir de loisir de produire et de commercialiser une gamme de répliques d'armes à feu sous la marque Century Arms.



Fondée en 1961, Century Arms produit des armes à feu légères pour les militaires, les forces de l'ordre et les amateurs d'armes à feu, telles que le Mosin-Nagant M91, le Makarov ou encore le KAR 98.



Avec une dizaine de modèles disponibles dès le printemps 2023, Cybergun estime le potentiel de l'accord à plus d'un million d'euros de revenus par an dès la première année pleine d'exploitation.



A moyen terme, le groupe dit voir un un potentiel de plusieurs millions d'euros additionnels, ce qui valait à son titre de grimper de plus de 5% ce matin sur le marché parisien.





Valeurs associées CYBERGUN Euronext Paris +4.03%