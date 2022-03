Cybergun: accord pour une reprise de Verney-Carron information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 11:50

(CercleFinance.com) - Cybergun annonce que Verney-Carron, plus ancien manufacturier d'armes français, a accepté et signé l'offre ferme de sa reprise par le spécialiste du tir de loisir, afin de créer ensemble le premier acteur français des armes de petits calibres.



Verney-Carron est la dernière entreprise française à posséder en son sein tous les savoir-faire et capacités pour concevoir et fabriquer des armes de petits calibres pour les marchés de la chasse et de la défense, et des dispositifs non létaux pour le marché du maintien de l'ordre.



Le projet porté par Cybergun prévoit de pérenniser les postes au sein de la Verney-Carron et de soutenir un vaste programme d'investissements d'environ 20 millions d'euros sur les quatre à cinq prochaines années. Le rapprochement devrait être finalisé d'ici fin 2022.