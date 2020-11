CYBERGUN a retrouvé le chemin de la croissance au troisième trimestre

(AOF) - Cybergun a enregistré un chiffre d'affaires sur 9 mois de 16,1 millions d'euros à fin septembre 2020, contre 18,7 millions lors de la même période de l'année 2019, soit un repli de 14%. En données retraitées, afin de tenir compte de l'arrêt à partir d'avril 2019 de l'activité "Grand public" hors Chainstores aux États-Unis, le recul ressort à 5%. Le troisième trimestre s'est traduit par une progression de 4% du chiffre d'affaires sur un an à 5,92 millions d'euros, porté par une croissance des ventes en Europe et aux Etats-Unis.

En Europe, le spécialiste du tir de loisir a affiché une croissance de 4%, grâce à la relance commerciale permise par la reconstitution des stocks malgré un contexte pourtant complexe marqué par les conséquences de la crise sanitaire sur l'activité " Grand public " (fermeture des points de vente) et des décalages de commandes sur l'activité " Militaire ".

Aux États-Unis, les ventes ont reculé de 5% en données retraitées, mais le profil de rentabilité s'est nettement amélioré du fait du recentrage sur l'activité " Chainstores " et de l'accord de distribution noué avec Evike.com.

À fin septembre 2020, la trésorerie disponible de Cybergun s'élevait à 2,1 millions d'euros (contre 1,9 million au 30 septembre 2019) et la dette financière brute atteignait 13,3 millions d'euros (contre 12 millions un an plus tôt).

AOF - EN SAVOIR PLUS