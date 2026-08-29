CXMT poursuit le Pentagone en justice pour avoir été inscrite sur la liste des entreprises liées à l'armée chinoise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)
Le premier fabricant chinois de puces mémoire, ChangXin Memory Technologies 688825.SS , a porté plainte vendredi contre le Pentagone pour avoir été inscrite sur une liste d'entreprises que les États-Unis soupçonnent d'aider l'armée chinoise.
Le Pentagone n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.
L'entreprise a été désignée comme une "entreprise militaire chinoise" par le département américain de la Défense sous l'administration Biden et a été maintenue sur la liste par l'administration Trump lors d'une mise à jour en juin.
"CXMT n’est pas affiliée à l’armée chinoise", a déclaré l’entreprise dans sa plainte. "CXMT conçoit, produit et commercialise ses puces DRAM à des fins civiles et commerciales, et non à des fins militaires", a-t-elle précisé.
L’entreprise cherche à faire annuler cette désignation et à être retirée d’une liste du Pentagone susceptible d’entraîner des restrictions en matière de marchés publics et de nuire à sa réputation, comme l’indique un document déposé auprès du tribunal.
CXMT est le premier fabricant chinois de puces de mémoire vive dynamique (DRAM), qui fournissent une mémoire à court terme aux smartphones, ordinateurs personnels, serveurs, systèmes d’intelligence artificielle et autres appareils électroniques.
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