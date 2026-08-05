CVS revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à l'amélioration de son chiffre d'affaires dans le secteur pharmaceutique

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* Le bénéfice du deuxième trimestre a dépassé les prévisions des analystes

* MinuteClinic proposera des consultations à 29 dollars aux adultes souhaitant se procurer des médicaments amaigrissants

* Les marges de l'activité d'assurance d'Aetna se redressent; une notation élevée favorise le versement de primes

par Amina Niasse

CVS Health CVS.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de bénéfice annuel afin de refléter un deuxième trimestre meilleur que prévu, marqué par une gamme de médicaments plus rentable dans son activité de pharmacie et par le versement de primes liées à ses régimes de santé publics très bien notés.

La société prévoit pour 2026 un bénéfice par action ajusté compris entre 7,90 et 8,10 dollars, contre des prévisions antérieures de 7,30 à 7,50 dollars. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent sur un bénéfice par action de 7,45 dollars pour l’ensemble de l’année.

Sur une base trimestrielle, CVS, qui exploite une chaîne de pharmacies de détail, une compagnie d’assurance et un gestionnaire de prestations pharmaceutiques, a dépassé les estimations des analystes, qui tablaient sur un bénéfice par action de 1,85 dollar, en enregistrant un bénéfice ajusté de 2,58 dollars par action au deuxième trimestre.

CVS a également annoncé que son réseau MinuteClinic, qui propose des services de soins sans rendez-vous et virtuels, proposera des consultations à 29 dollars aux adultes souhaitant obtenir des médicaments amaigrissants, notamment le Wegovy d’

NOVOb.CO , de Novo Nordisk, ainsi que le Foundayo et le Zepbound d’ LLY.N , d’Eli Lilly.

Ce rapport financier marque la sixième fois consécutive que CVS dépasse les estimations de Wall Street et témoigne des progrès réalisés pour rétablir la confiance des investisseurs, en particulier dans son activité d’assurance Aetna, où l’entreprise n’avait pas atteint ses objectifs pendant plusieurs trimestres en 2024.

Aetna a annoncé un taux de sinistralité trimestriel – c’est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux – de 87,4% contre 89,9% il y a un an, alors que les estimations s’établissaient à 90,03%.

« Nous avons continué à progresser dans le cadre de notre plan pluriannuel de redressement des marges chez Aetna, et cette évolution a été favorisée par nos notations Star, leaders du secteur depuis plusieurs années, qui mesurent les résultats et l’expérience des adhérents », a déclaré un porte-parole de CVS Health.

Dans le cadre du programme Medicare destiné aux adultes âgés de 65 ans et plus, le gouvernement récompense les régimes bénéficiant de notes élevées, appelées "notes Star", par le versement de primes.

CVS a augmenté de 10% le résultat d’exploitation de sa division des services de santé, qui comprend également des cliniques, le faisant passer de 1,58 milliard de dollars à 1,73 milliard de dollars, grâce à des changements apportés au mode de fonctionnement de son activité de soins primaires Oak Street.

La société a annoncé cette année qu’elle avait décidé de ralentir ses projets d’expansion pour Oak Street, qui fournit des services aux personnes âgées, et qu’elle prévoyait de fermer 16 sites peu performants.

CVS a d’abord revu à la hausse ses prévisions cette année après avoir dépassé les estimations du premier trimestre et maîtrisé ses coûts médicaux. La société a indiqué que les coûts médicaux de son activité d’assurance santé Aetna se situaient au-dessus des niveaux historiques.

Les résultats de l’entreprise ont globalement suivi ceux de son concurrent UnitedHealth UNH.N . Ce dernier avait revu ses prévisions à la hausse en juillet grâce à une meilleure maîtrise des coûts médicaux, plaçant ainsi la barre plus haut pour les assureurs santé lors de cette saison des résultats.

Les assureurs santé sont confrontés à des coûts élevés persistants depuis trois ans en raison d’une utilisation accrue des services de santé dans le cadre des régimes soutenus par l’État. Ils ont donc augmenté leurs tarifs, réduit les prestations et retiré du marché les formules les moins rentables.

CVS a déclaré que, bien qu’elle relève ses prévisions pour l’année, elle restait prudente compte tenu de la persistance d’une tendance à la hausse des coûts et d’un environnement macroéconomique qui pourrait s’avérer difficile.

Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé, passant de 98,9 milliards de dollars à 106,1 milliards de dollars, alors que les prévisions s’établissaient à 100,11 milliards de dollars.