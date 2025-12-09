CVS prévoit un bénéfice supérieur aux estimations pour 2026 grâce à de bonnes performances

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CVS Health CVS.N a prévu mardi un bénéfice pour 2026 supérieur aux estimations de Wall Street et aux prévisions de bénéfices de cette année, signalant des progrès constants dans le plan de redressement du conglomérat de santé.

En octobre, la société a prévu une croissance à deux chiffres de ses bénéfices pour 2026, après avoir relevé pour la troisième fois ses prévisions de bénéfices pour 2025.

"Nous terminons l'année 2025 avec un élan significatif dans toutes nos activités et nous prévoyons une nouvelle année de forte croissance des bénéfices en 2026", a déclaré le directeur financier Brian Newman mardi.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 7,00 et 7,20 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 7,16 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle s'attend toutefois à un chiffre d'affaires total d'au moins 400 milliards de dollars l'année prochaine, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 419,26 milliards de dollars.

CVS a également relevé sa prévision de bénéfice ajusté pour 2025 à 6,60 à 6,70 dollars par action, contre 6,55 à 6,65 dollars précédemment.