 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 058,25
-0,62%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CVS prévoit un bénéfice supérieur aux estimations pour 2026 grâce à de bonnes performances
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CVS Health CVS.N a prévu mardi un bénéfice pour 2026 supérieur aux estimations de Wall Street et aux prévisions de bénéfices de cette année, signalant des progrès constants dans le plan de redressement du conglomérat de santé.

En octobre, la société a prévu une croissance à deux chiffres de ses bénéfices pour 2026, après avoir relevé pour la troisième fois ses prévisions de bénéfices pour 2025.

"Nous terminons l'année 2025 avec un élan significatif dans toutes nos activités et nous prévoyons une nouvelle année de forte croissance des bénéfices en 2026", a déclaré le directeur financier Brian Newman mardi.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 7,00 et 7,20 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 7,16 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle s'attend toutefois à un chiffre d'affaires total d'au moins 400 milliards de dollars l'année prochaine, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 419,26 milliards de dollars.

CVS a également relevé sa prévision de bénéfice ajusté pour 2025 à 6,60 à 6,70 dollars par action, contre 6,55 à 6,65 dollars précédemment.

Valeurs associées

CVS HEALTH
76,540 USD NYSE +1,20%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de Google à Mountain View. (Crédit: / Adobe Stock)
    La Commission européenne a ouvert une enquête antitrust sur Google
    information fournie par Zonebourse 09.12.2025 13:02 

    La Commission européenne a ouvert une enquête antitrust officielle afin de déterminer si Google a enfreint les règles de concurrence de l'UE en utilisant le contenu des éditeurs web, ainsi que le contenu téléchargé sur la plateforme de partage de vidéos en ligne ... Lire la suite

  • Le logo de la BCS à l'extérieur de son siège à Francfort
    La BCE propose de simplifier les règles bancaires sans réduire les exigences
    information fournie par Reuters 09.12.2025 12:34 

    par Francesco Canepa La Banque centrale européenne (BCE) va proposer de simplifier les règles en matière de fonds propres des banques, en allégeant une partie de la réglementation complexe mise en place après la crise financière de 2008, ont indiqué à Reuters deux ... Lire la suite

  • Le président amércain Donald Trump se rend en Pennsylvanie mardi 8 décembre ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump reprend la route alors que l'inflation frappe les Américains
    information fournie par AFP 09.12.2025 12:23 

    Le président américain Donald Trump se rend mardi en Pennsylvanie en espérant apaiser la colère des Américains, exaspérés par la hausse du coût de la vie, une de ses grandes promesses de campagne et un des arguments majeurs de ses détracteurs. Trump soutient, malgré ... Lire la suite

  • Milan Nedeljkovic, à l'usine de BMW à San Luis Potosí, Mexique
    BMW nomme Milan Nedeljkovic en tant que président du directoire
    information fournie par Reuters 09.12.2025 12:17 

    Le conseil de surveillance de BMW a nommé mardi Milan Nedeljkovic au poste de président du directoire du groupe à compter du 14 mai 2026, alors que le constructeur automobile allemand lance une nouvelle génération de modèles dans un contexte économique difficile. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank