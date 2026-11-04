CVS Health va se scinder en deux sociétés, selon le WSJ

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(Ajout d'illustrations, refonte du texte à la lumière d'un article du WSJ)

CVS Health CVS.N va se scinder en deux sociétés, séparant ses pharmacies de détail de ses activités d’assurance et de prestations pharmaceutiques, a rapporté mardi le Wall Street Journal.

L'une des deux sociétés conservera le nom de CVS Health et sera dirigée par l'actuel directeur général, David Joyner, a indiqué le Journal, citant la société.

CVS Health, qui doit publier ses résultats trimestriels mercredi, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Une telle scission marquerait un revirement significatif de la stratégie de CVS, qui consistait à bâtir un groupe intégré de soins de santé par le biais d’acquisitions, notamment le rachat, pour environ 78 milliards de dollars, de l’assureur santé Aetna en 2018.

L'action de la société a progressé de 1,2% en séance prolongée.

Le Financial Times avait précédemment rapporté que CVS envisageait de scinder son activité de pharmacie de détail, qui exploite environ 9 000 pharmacies, pour en faire une société cotée séparément, tandis qu’Aetna et son gestionnaire de prestations pharmaceutiques, Caremark, resteraient regroupés.

Cette réorganisation potentielle intervient alors que les gestionnaires de prestations pharmaceutiques font l’objet d’une surveillance politique et réglementaire accrue concernant leur rôle dans la chaîne d’approvisionnement en médicaments aux États-Unis, ce qui met en lumière les entreprises du secteur de la santé qui combinent assurance, gestion des prestations pharmaceutiques et activités pharmaceutiques.

La société a enregistré un chiffre d’affaires record de 402,1 milliards de dollars en 2025, en hausse de 7,8% par rapport à l’année précédente.

CVS avait étudié différentes options, dont une scission potentielle en 2024, comme l’avait rapporté Reuters à l’époque, alors que le géant de la santé était confronté à des difficultés dans l’ensemble de ses activités.

L'action CVS a rebondi sous la direction de Joyner, qui a pris les rênes en octobre 2024, contribuant à porter la capitalisation boursière de l'entreprise à environ 117 milliards de dollars.