CVS Health va se scinder en deux entités, séparant ainsi ses activités pharmaceutiques de celles liées à l'assurance

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(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5)

CVS Health CVS.N a annoncé mercredi qu'elle allait se scinder en deux sociétés, séparant ainsi ses activités de pharmacie de détail de ses activités d'assurance et de prestations pharmaceutiques, dans le cadre d'un démantèlement majeur du conglomérat de santé qu'elle a mis des années à construire par le biais d'acquisitions.

Cette scission intervient dans un contexte de surveillance accrue, de la part des législateurs et des régulateurs, des entreprises de santé intégrées verticalement telles que CVS.

Des années de consolidation dans l’ensemble du secteur ont fait craindre que les entreprises contrôlant plusieurs maillons de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé ne soient confrontées à des conflits d’intérêts, ne limitent la concurrence et ne contribuent à la hausse des coûts de santé.

CVS a indiqué que la séparation de ses divisions devrait être achevée au cours du premier semestre 2028. Cette scission marquerait un revirement significatif de la stratégie de l’entreprise, qui consistait à regrouper sous un même toit la pharmacie de détail, l’assurance santé et la gestion des prestations pharmaceutiques.

CVS a bâti ce conglomérat grâce à une série d’acquisitions, notamment le rachat, pour environ 78 milliards de dollars, de l’assureur santé Aetna en 2018.

L'action de la société a reculé de 2,1% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners, a attribué cette baisse avant l’ouverture en partie à l’incertitude liée à l’opération et à la volatilité plus générale des valeurs du secteur de la santé à la suite des élections de mi-mandat.

À l’issue de la scission, la société de solutions de santé sera désignée sous le nom de CVS Health à titre provisoire. David Joyner, directeur général de CVS Health, dirigera la société de solutions de santé, tandis que Prem Shah, président du groupe, deviendra directeur général de CVS Pharmacy.

“Forts de notre position et dans une optique à long terme, nous prévoyons de créer deux sociétés spécialisées afin d’améliorer l’engagement des consommateurs, l’accessibilité financière et la coordination des soins”, a déclaré David Joyner.

Les assureurs santé ont été confrontés à une hausse des coûts médicaux ces dernières années, les consommateurs ayant davantage recours aux services de santé, ce qui a poussé les entreprises à augmenter les primes, à réduire les prestations et à se retirer des formules moins rentables.

Les pharmacies CVSont également dû faire face à des pressions, notamment la concurrence d’Amazon et une tendance à la livraison des médicaments sur ordonnance qui a réduit la fréquentation des magasins, laquelle générait traditionnellement des achats supplémentaires.

Ces défis soulignent les difficultés économiques croissantes des grandes chaînes de pharmacies américaines.

Confronté à des défis similaires, son concurrent Walgreens a cédé son activité pharmaceutique Boots et a été racheté l’année dernière par la société de capital-investissement Sycamore Partners, à l’issue d’un long processus de vente.

CVS avait également étudié différentes options, notamment une scission potentielle en 2024, comme l’avait rapporté Reuters à l’époque, alors que le géant de la santé était confronté à des difficultés dans l’ensemble de ses activités.

Les analystes ont accueilli favorablement cette scission potentielle, estimant que le moment était propice, les activités “Pharmacie et Bien-être des consommateurs” de CVS ayant renoué avec la croissance après des années de sous-performance.

“L’amélioration des résultats financiers a probablement contribué au choix du moment de cette décision: mieux vaut agir en position de force qu’en position de faiblesse”, a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar.

Une scission pourrait également contribuer à répondre aux critiques des autorités de régulation concernant le modèle d’intégration verticale de CVS,ont noté certains analystes.

Par ailleurs, la société a publié ses résultats du troisième trimestre . Son bénéfice par action de 2,09 dollars a dépassé l’estimation moyenne des analystes, qui s’établissait à 1,65 dollar, selon les données compilées par LSEG.

La société a également relevé ses prévisions de bénéfice annuel ajusté à au moins 8,20 dollars, tout en indiquant qu’elle restait prudente pour le reste de l’année compte tenu de la tendance à la hausse persistante des coûts médicaux et des éventuels vents contraires macroéconomiques.

Une fois la scission finalisée, les actionnaires de CVS Health détiendront des actions dans les deux sociétés.