CVS Health va se scinder en deux entités, séparant ainsi ses activités pharmaceutiques de celles liées à l'assurance

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CVS Health CVS.N a annoncé mercredi son intention de se scinder en deux sociétés, séparant ainsi ses activités de pharmacie de détail de celles liées à l'assurance et aux prestations pharmaceutiques, dans le cadre d'un démantèlement majeur du conglomérat de santé qu'elle a mis des années à construire par le biais d'acquisitions.

Cette scission intervient dans un contexte de surveillance accrue de la part des législateurs et des régulateurs à l’égard des entreprises de santé intégrées verticalement telles que CVS.

Des années de consolidation dans l’ensemble du secteur ont fait craindre que les entreprises contrôlant plusieurs maillons de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé ne soient confrontées à des conflits d’intérêts, ne limitent la concurrence et ne contribuent à la hausse des coûts des soins de santé.

CVS a bâti ce conglomérat grâce à une série d’acquisitions, notamment le rachat, en 2018, de l’assureur santé Aetna pour un montant d’environ 78 milliards de dollars.

La scission des divisions de CVS devrait être achevée au cours du premier semestre 2028, a indiqué CVS, et marquerait un revirement significatif de la stratégie de l’entreprise consistant à regrouper sous un même toit la pharmacie de détail, l’assurance santé et la gestion des prestations pharmaceutiques.

L’une des deux sociétés conservera le nom de CVS Health et sera dirigée par l’actuel directeur général, David Joyner, a précisé l’entreprise.

L'action de la société a progressé de 0,4% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Les assureurs santé ont également été confrontés à une hausse des coûts médicaux ces dernières années, les consommateurs ayant davantage recours aux services de santé, ce qui a poussé les entreprises à augmenter leurs primes, à réduire les prestations et à se retirer des contrats moins rentables.

Les détracteurs affirment que le fait de posséder à la fois un gestionnaire de prestations pharmaceutiques et une chaîne de pharmacies de détail peut créer des conflits d’intérêts et réduire la concurrence.

Les pharmacies CVS sont également confrontées à de nombreuses difficultés, notamment la concurrence d’Amazon et la tendance à la livraison des médicaments sur ordonnance, qui a entraîné une baisse de la fréquentation des magasins, source traditionnelle d’achats supplémentaires.

Ces défis soulignent les difficultés économiques croissantes des grandes chaînes de pharmacies américaines.

Confronté à des défis similaires, son concurrent Walgreens a cédé son activité pharmaceutique Boots et a été racheté l’année dernière par la société de capital-investissement Sycamore Partners, à l’issue d’un long processus de vente.

Le segment «Pharmacy & Consumer Wellness» de CVS, qui regroupe ses quelque 9 000 pharmacies de détail, a généré un chiffre d’affaires de 139,4 milliards de dollars en 2025.

Aetna et le gestionnaire de prestations pharmaceutiques Caremark sont au cœur des activités d’assurance et de prestations pharmaceutiques de l’entreprise. Le segment des prestations de santé de l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 143,4 milliards de dollars en 2025, tandis que son unité PBM a généré 190,4 milliards de dollars.

CVS avait également étudié différentes options, notamment une scission potentielle en 2024, comme l’avait rapporté Reuters à l’époque, alors que le géant de la santé était confronté à des difficultés dans l’ensemble de ses activités.

Les analystes de Barclays ont accueilli favorablement cette scission potentielle, estimant que le moment était propice, l’activité « Pharmacie et bien-être des consommateurs » de CVS ayant renoué avec la croissance après des années de sous-performance. Une scission pourrait également contribuer à répondre aux critiques des autorités de régulation concernant le modèle verticalement intégré de CVS.

Par ailleurs, la société a également publié ses résultats du troisième trimestre, avec un bénéfice par action de 2,09 dollars, supérieur aux estimations de 1,65 dollar, selon les données de LSEG.