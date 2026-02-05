CVS Health va retirer de certaines listes de médicaments les traitements d'Amgen et de Lilly contre les maladies osseuses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CVS Health CVS.N a déclaré jeudi qu'elle remplacerait les traitements des maladies osseuses d'Amgen AMGN.O et d'Eli Lilly LLY.N par des alternatives moins coûteuses dans certaines de ses listes de médicaments préférés, à partir du 1er avril.

Son unité de gestion des prestations pharmaceutiques, Caremark, ajoutera des versions biosimilaires du Prolia d'Amgen, comme l'Ospomyv, vendu par Cordavis, une unité de CVS, et le Stoboclo de Celltrion 068270.KS . Elle ajoutera également des versions génériques du Forteo de Lilly, dont Bonsity et Tymlos, aux principaux formulaires commerciaux nationaux.

Ce changement devrait permettre de réduire les coûts de plus de 50 % par ordonnance par rapport aux médicaments de marque, a déclaré CVS, ajoutant que sa stratégie de formulaire biosimilaire a généré 1,5 milliard de dollars d'économies brutes pour les clients et leurs membres à ce jour.

Les principaux brevets américains pour Prolia, utilisé pour traiter l'ostéoporose et d'autres affections osseuses, ont expiré en 2025, tandis que les principaux brevets pour Forteo ont expiré en 2019.

Amgen a annoncé des ventes mondiales de Prolia d'environ 1,05 milliard de dollars en 2025.

Cette décision fait suite à celle de Caremark d'exclure de ses listes le médicament phare d'AbbVie ABBV.N contre l'arthrite, Humira, en faveur de biosimilaires moins chers en 2024. CVS a déclaré jeudi qu'environ 96 % des membres de Caremark utilisant Humira sont passés à un biosimilaire.

Contrairement aux médicaments génériques conventionnels, qui sont faciles à produire et constituent des copies exactes des médicaments de marque, les médicaments biotechnologiques complexes fabriqués à partir de cellules vivantes ne peuvent pas être reproduits à l'identique et sont appelés biosimilaires.

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques agissent en tant qu'intermédiaires pour les employeurs et les régimes de santé. Ils négocient des remises et des honoraires avec les fabricants, établissent des listes de médicaments couverts par l'assurance et remboursent les pharmacies pour les ordonnances des patients.

Trois PBM, CVS' Caremark, Cigna's CI.N Express Scripts et UnitedHealth Group's UNH.N Optum Rx, contrôlent 80 % du marché américain des médicaments sur ordonnance.