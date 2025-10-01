 Aller au contenu principal
CVS Health proposera des régimes Medicare de médicaments sur ordonnance pour 2026 dans 43 États
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 13:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les commentaires de l'entreprise) par Amina Niasse

CVS Health CVS.N a déclaré mercredi que son entreprise d'assurance Aetna réduirait ses offres Medicare Advantage l'année prochaine, exploitant des plans de médicaments sur ordonnance dans 100 comtés de moins qu'en 2025.

La société fournira des plans dans 43 États et Washington D.C. et 2 159 comtés pour 2026, contre 44 États et 2 259 comtés en 2025.

CVS Health est le quatrième assureur Medicare Advantage pour les personnes âgées de 65 ans et plus ou handicapées, après ses rivaux UnitedHealth, Humana et Centene. Le gouvernement paie les assureurs privés pour qu'ils gèrent ces plans.

