CVS Health prévoit de se scinder en deux sociétés ; les actions sont en baisse

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(Actualités)

4 novembre - ** L'action de l'assureur santé CVS Health

CVS.N recule de 2,2 % à 89,42 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit de scinder en deux sociétés indépendantes cotées en bourse, l'opération devant être finalisée au cours du premier semestre 2028

** David Joyner, directeur général de CVS Health, dirigera la société d’assurance et de services de santé, tandis que Prem Shah, président du groupe, deviendra directeur général de CVS Pharmacy; les actionnaires détiendront des actions dans les deux sociétés

** Leerink Partners indique qu’il "ne serait pas surpris" de voir les actions baisser en raison de facteurs liés à l’opération et d’une volatilité plus générale à la suite des élections de mi-mandat aux États-Unis

** J.P. Morgan s’attend à ce que la majorité démocrate au Congrès multiplie les auditions et les enquêtes sur les coûts des soins de santé et sur les entreprises détenant des assureurs, des pharmacies et des gestionnaires de prestations pharmaceutiques

** TD Cowen s’attend à ce que l’accessibilité financière des soins de santé et la responsabilité du secteur dominent l’agenda du Congrès, créant un "risque médiatique" élevé dans une grande partie du secteur de la santé

** Par ailleurs, CVS annonce un BPA ajusté de 2,09 dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 1,65 dollar – données compilées par LSEG

** La prévision de BPA ajusté pour 2026 est relevée à au moins 8,20 dollars, contre une fourchette précédente de 7,90 à 8,10 dollars

** À la clôture d'hier, CVS affichait une hausse de 15,2 % depuis le début de l'année