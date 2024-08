Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CVS Health: objectifs abaissés pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - CVS Health annonce abaisser ses objectifs pour l'année 2024, n'attendant plus qu'un BPA ajusté entre 6,40 et 6,65 dollars (et non plus d'au moins sept dollars) et un cash-flow des activités d'environ neuf milliards (au lieu d'au moins 10,5 milliards).



Le groupe de santé justifie cet abaissement par 'une pression continue dans son segment health care benefits, en partie contrebalancée par une performance vigoureuse dans ses segments health services et pharmacy & consumer wellness'.



Sur le deuxième trimestre 2024, CVS Health a vu son BPA ajusté diminuer de plus de 17% à 1,83 dollar et son profit opérationnel ajusté baisser de 16,4% à 3,74 milliards de dollars, pour des revenus en augmentation de 2,6% à 91,2 milliards.





