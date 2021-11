CVS Health : nouveau relèvement des prévisions annuelles

(CercleFinance.com) - CVS Health déclare tabler désormais, pour l'année 2021, sur une fourchette cible de BPA ajusté allant de 7,90 à huit dollars, au lieu de 7,70 à 7,80 dollars, et sur un cash-flow des activités entre 13 et 13,5 milliards, et non plus entre 12,5 et 13 milliards.

La chaine de pharmacies fait part d'un BPA ajusté en hausse de 18,7% à 1,97 dollar au titre du troisième trimestre, pour un profit opérationnel ajusté en progression de 12,5% à 4,07 milliards de dollars, et des revenus en croissance de 10% à 73,8 milliards.