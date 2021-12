Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CVS Health : hausse de dividende et rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - CVS Health fait part d'une hausse de son dividende annuel de 10%, à 2,20 dollars par action, à compter du 1er février 2022, et d'un programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars, première hausse de dividende et premiers rachats d'actions depuis 2017. Le groupe déclare tabler désormais sur un BPA ajusté d'un moins huit dollars et des revenus d'au moins 290,3 milliards au titre de 2021, contre des fourchettes-cibles précédentes qui allaient respectivement de 7,90 à huit dollars et de 286,5 à 290,3 milliards. Toujours à l'occasion de sa journée investisseurs, la chaine de pharmacies annonce aussi ses projections pour l'année prochaine, à savoir un BPA ajusté compris entre 8,10 et 8,30 dollars, ainsi que des revenus entre 304 et 309 milliards.

Valeurs associées CVS HEALTH NYSE +0.16%