CVS Health: hausse de 52% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - CVS Health fait part d'un BPA ajusté en hausse de 52,3% à 1,98 dollar au titre du quatrième trimestre 2021, pour un profit opérationnel ajusté en retrait de 11,7% à 2,23 milliards de dollars, et des revenus en croissance de 10,1% à 76,6 milliards.



Sur l'ensemble de l'année écoulée, le groupe a ainsi réalisé un BPA ajusté de 8,40 dollars et un cash-flow des activités de 18,3 milliards, dépassant ainsi ses fourchettes-cibles d'il y a trois mois qui allaient de 7,90 à huit dollars et de 13 à 13,5 milliards.



La chaine de pharmacies confirme tabler pour 2022 sur un BPA ajusté entre 8,10 et 8,30 dollars, mais révise sa fourchette-cible de cash-flow des activités à entre 12 et 13 milliards de dollars, contre 12,5 à 13 milliards précédemment.





