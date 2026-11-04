CVS Health envisage de scinder ses activités de pharmacie de détail et d'assurance, selon le Financial Times

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(Ajout de précisions tout au long du texte)

CVS Health CVS.N envisage de démanteler son empire de la santé, ce qui pourrait entraîner la séparation de sa chaîne de pharmacies de détail de son activité d'assurance, a rapporté mardi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Une telle scission marquerait un revirement significatif de la stratégie de CVS, qui consistait à bâtir un groupe de santé intégré par le biais d’acquisitions, notamment le rachat, pour environ 78 milliards de dollars, de l’assureur santé Aetna en 2018.

L'action de la société, qui doit publier ses résultats du troisième trimestre mercredi, a progressé de 1,2 % en séance prolongée.

CVS Health n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Les discussions en sont à un stade précoce et aucune décision définitive n’a été prise, a précisé le FT.

Selon le rapport, dans le cadre des projets à l'étude, CVS pourrait scinder son activité de pharmacie de détail pour en faire une société cotée séparément.

L’article ajoute qu’Aetna et le gestionnaire de prestations pharmaceutiques Caremark resteraient regroupés au sein d’une seule et même entité juridique.

Ce remaniement potentiel intervient alors que les gestionnaires de prestations pharmaceutiques font l’objet d’une surveillance politique et réglementaire accrue concernant leur rôle dans la chaîne d’approvisionnement en médicaments aux États-Unis, ce qui braque les projecteurs sur les entreprises de santé qui combinent assurance, gestion des prestations pharmaceutiques et activités de pharmacie.

La société a enregistré un chiffre d’affaires record de 402,1 milliards de dollars en 2025, en hausse de 7,8 % par rapport à l’année précédente.