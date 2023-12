Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CVS Health: dividende accru et objectifs fixés pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, CVS Health annonce que son conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,665 dollar par action, en hausse d'environ 10%, dividende qui sera mis en paiement à partir du 1er février prochain.



Par ailleurs, la chaine de pharmacies fait part de ses projections pour l'année 2024, à savoir un BPA ajusté d'au moins 8,50 dollars, un profit d'exploitation ajusté d'au moins 17,2 milliards de dollars et des revenus d'au moins 366 milliards.



CVS Health confirme en outre ses prévisions pour l'exercice qui s'achève, dont un BPA ajusté entre 8,50 et 8,70 dollars, un profit d'exploitation ajusté de 17,2 à 17,6 milliards et des revenus de 351,5 à 357,3 milliards.





