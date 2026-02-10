CVS Health dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la performance de ses pharmacies

Les activités pharmaceutiques de CVS dopent les bénéfices

Le chiffre d'affaires s'élève à 105,7 milliards de dollars, grâce à l'accord avec Rite Aid

CVS maintient sa prévision de bénéfice par action pour 2026 entre 7 et 7,20 $

par Amina Niasse

CVS Health CVS.N a annoncé une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre mardi, mais a dépassé les estimations de Wall Street, aidé par la force de son unité de prestations pharmaceutiques et le volume élevé des ordonnances dans ses pharmacies de détail.

La société CVS a déclaré que son bénéfice trimestriel ajusté avait chuté à 1,09 $ par action, contre 1,19 $, mais qu'il était supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 99 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

"Je parle d'un ratio "Say-Do"", a déclaré le directeur financier Brian Newman. "Nous fixons des objectifs réalistes et nous essayons d'atteindre ou de dépasser les attentes." M. Newman a déclaré que les bénéfices de l'activité pharmaceutique avaient diminué annuellement d'environ 5 % au cours des cinq dernières années, mais qu'ils avaient augmenté de 5 % en 2025, grâce à l'achat de certains actifs de la pharmacie Rite Aid, qui a déposé son bilan .

Pour 2026, le conglomérat de la santé a maintenu une prévision de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année entre 7,00 $ et 7,20 $ par action, inchangée par rapport au trimestre précédent. Les analystes s'attendent à ce que la société enregistre 7,17 dollars par action, selon les données de LSEG. CVS, qui exploite l'une des plus grandes chaînes de pharmacies américaines, l'assurance Aetna et le gestionnaire de prestations pharmaceutiques CVS Caremark, a réduit ses coûts et s'est restructuré en 2025 après avoir enregistré des résultats inférieurs à ceux de plusieurs trimestres consécutifs en 2024 et remplacé sa direction.

LES RECETTES AUGMENTENT GRÂCE AUX PRESCRIPTIONS

Le chiffre d'affaires total est passé de 97,7 milliards de dollars à 105,7 milliards de dollars au quatrième trimestre, en partie grâce à l'accord avec Rite Aid. Les prescriptions exécutées ont augmenté de 6,3% par rapport au même trimestre en 2024.

Le chiffre d'affaires du segment des services de santé, qui comprend l'unité de gestion des prestations pharmaceutiques Caremark de la société, a augmenté pour atteindre 51,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 47 milliards de dollars un an plus tôt.

L'activité d'assurance Aetna de CVS a déclaré un ratio de pertes médicales, ou le pourcentage des primes dépensées pour les services médicaux, de 94,8 %, par rapport à l'estimation des analystes de 95,5 %, pénalisé par la réglementation introduite par la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act).

Newman a déclaré que la loi de l'ère Biden a entraîné une augmentation plus importante des coûts médicaux dans son activité Medicare Advantage au cours de la dernière partie de l'année.

Les assureurs axés sur Medicare, le programme gouvernemental américain pour les personnes âgées et les personnes handicapées, ont été mis sous pression par une demande accrue de services médicaux et des changements dans les remboursements du gouvernement qui ont affecté les revenus.

Le mois dernier, l'administration Trump a proposé une augmentation beaucoup plus faible que prévu des taux de paiement de Medicare Advantage pour 2027, ce qui a fait baisser les actions de CVS, UnitedHealth UNH.N et Humana HUM.N .

CVS a annoncé en 2025 qu'elle cesserait d'offrir les plans établis par l'Affordable Care Act, déclarant que l'activité n'était pas viable.