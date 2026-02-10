CVS Health dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à la performance de ses pharmacies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les activités pharmaceutiques de CVS dopent les bénéfices

*

Le chiffre d'affaires s'élève à 105,7 milliards de dollars, grâce à l'accord avec Rite Aid

*

CVS maintient sa prévision de BPA pour 2026 de 7 à 7,20 $

(Ajoute des détails sur les prévisions de revenus annuels au paragraphe 5, le commentaire de l'analyste au paragraphe 7) par Amina Niasse

La société CVS Health CVS.N a annoncé mardi une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre, mais a dépassé lesattentes de Wall Street, aidée par la force de son unité de prestations pharmaceutiques et le volume élevé des ordonnances dans ses pharmacies de détail.

La société CVS a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 1,19 $ à 1,09 $ par action, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 99 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

« Je parle d'un ratio "Say-Do" », a déclaré le directeur financier Brian Newman. « Nous fixons des objectifs réalistes et nous essayons d'atteindre ou de dépasser les attentes. »

Brian Newman a indiqué que les bénéfices de l'activité pharmaceutique avaient diminué d'environ 5 % par an au cours des cinq dernières années, mais qu'ils avaient augmenté de 5 % en 2025, grâce à l'acquisition de certains actifs de la pharmacie Rite Aid, laquelle a déposé son bilan .

Le conglomérat de la santé a maintenu sa prévision de bénéfice ajusté pour 2026 entre 7,00 et 7,20 dollars par action et a réaffirmé sa prévision de revenus annuels d'au moins 400 milliards de dollars. Les analystes s'attendent à ce que l'entreprise enregistre un bénéfice de 7,17 dollars par action en 2026.

Les actions de CVS ont chuté d'environ 3 % dans les échanges de pré-marché.

« Les prévisions réitérées concernant le bénéfice par action peuvent être un peu décevantes par rapport aux attentes des investisseurs, mais nous ne sommes pas non plus surpris de voir un certain niveau de prudence étant donné l'ampleur des éléments en mouvement sur les marchés », a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink.

CVS, qui exploite l'une des plus grandes chaînes de pharmacies américaines, l'assurance Aetna et le gestionnaire de prestations pharmaceutiques CVS Caremark, a réduit ses coûts et s'est restructuré en 2025 après avoir enregistré des résultats inférieurs à ceux de plusieurs trimestres consécutifs en 2024 et remplacé sa direction.

LES REVENUS AUGMENTENT GRÂCE AUX PRESCRIPTIONS

Le chiffre d'affaires total est passé de 97,7 milliards de dollars à 105,7 milliards de dollars au quatrième trimestre, en partie grâce à l'accord avec Rite Aid. Les prescriptions exécutées ont augmenté de 6,3% par rapport au même trimestre en 2024.

Le chiffre d'affaires du segment des services de santé, qui comprend l'unité de gestion des prestations pharmaceutiques Caremark de la société, a augmenté pour atteindre 51,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 47 milliards de dollars un an plus tôt.

L'activité d'assurance Aetna de CVS a déclaré un ratio de pertes médicales, ou le pourcentage des primes dépensées pour les services médicaux, de 94,8 %, par rapport à l'estimation des analystes de 95,5 %, pénalisé par la réglementation introduite par la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act).

Brian Newman a déclaré que la loi de l'ère Biden a entraîné une hausse plus importante des coûts médicaux dans son activité Medicare Advantage au cours de la dernière partie de l'année.

Les assureurs axés sur Medicare, le programme gouvernemental américain pour les personnes âgées et les personnes handicapées, ont été mis sous pression par une demande accrue de services médicaux et des changements dans les remboursements du gouvernement qui ont affecté les revenus.

Le mois dernier, l'administration Trump a proposé une augmentation beaucoup plus faible que prévu des taux de paiement de Medicare Advantage pour 2027, ce qui a fait baisser les actions de CVS, UnitedHealth UNH.N et Humana HUM.N .

CVS a annoncé en 2025 qu'elle cesserait d'offrir les plans établis par l'Affordable Care Act, déclarant que l'activité n'était pas viable.