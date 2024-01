Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CVS Health: confirmation du CFO à titre définitif information fournie par Cercle Finance • 05/01/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - CVS Health annonce la nomination, avec effet immédiat, du vice-président senior finances d'entreprise et directeur financier (CFO) par intérim Tom Cowhey, comme directeur financier à titre définitif.



Mike Pykosz, CEO d'Oak Street Health et responsable par intérim des prestations de soins de santé, a été officiellement nommé président des prestations de soins de santé. Pour rappel, il avait rejoint CVS Health à la suite de l'acquisition d'Oak Street Health le 2 mai 2023.



CVS Health a annoncé le 13 octobre dernier ces nominations à titre temporaire, ainsi que le départ de Shawn Guertin pour des raisons de santé familiales. Il demeurera en congé personnel et quittera la chaine de pharmacies le 31 mai prochain.





