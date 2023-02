Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

CVS Health: BPA quasi-stable au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 13:20

(CercleFinance.com) - CVS Health publie au titre des trois derniers mois de 2022, un BPA ajusté quasiment stable à 1,99 dollar, et un profit opérationnel ajusté en repli de plus de 3% à 4,01 milliards de dollars, pour des revenus en augmentation de 9,5% à plus de 83,8 milliards.



'2022 a été une année de progrès, et nous continuons de poursuivre sur cette lancée avec des mesures audacieuses qui amélioreront l'expérience des soins de santé', commente Karen Lynch, la CEO de la chaine de pharmacies.



Affichant pour l'ensemble de l'année écoulée, un BPA ajusté de 8,69 dollars et des flux de trésorerie liés à l'exploitation de 16,2 milliards, CVS Health vise pour 2023 des fourchettes de prévisions allant de 8,70 à 8,90 dollars et de 12,5 à 13,5 milliards.