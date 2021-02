Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CVS Health : baisse d'un quart du BPA ajusté au 4e trimestre Cercle Finance • 16/02/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - CVS Health fait part d'un BPA ajusté en baisse d'un quart à 1,30 dollar au titre des trois derniers mois de 2020, un niveau dépassant toutefois le consensus, pour des revenus en progression de 4% à près de 69,6 milliards. La chaine de pharmacies a vu son profit opérationnel ajusté reculer de 22% à un peu plus de 2,9 milliards de dollars, reflétant l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les activités, compensé partiellement par des mesures d'économies de coûts. Affichant ainsi un BPA ajusté en progression de 6% à 7,50 dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé, la direction de CVS Health déclare tabler, pour l'année 2021, sur une fourchette cible allant de 7,39 à 7,55 dollars.

Valeurs associées CVS HEALTH NYSE +0.80%