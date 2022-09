Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CVS Health: accord pour l'acquisition de Signify Health information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 13:28









(CercleFinance.com) - La chaine de pharmacies CVS Health annonce avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition de Signify Health à un prix de 30,50 dollars par action, soit une valeur totale de transaction d'environ huit milliards de dollars.



Avec un réseau de plus de 10.000 cliniciens dans les 50 États américains, Signify Health est présenté comme un 'chef de file en matière d'évaluation des risques pour la santé, de soins fondés sur la valeur et d'habilitation des fournisseurs'.



Soumise à l'approbation de la majorité des actionnaires de Signify Health, à l'obtention de l'approbation réglementaire et à d'autres conditions habituelles, la transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre de 2023.





