CVS déclare que plus de 81 % des membres sont dans des plans Medicare Advantage bien notés pour 2026
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 23:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2 à 5)

CVS Health CVS.N a déclaré jeudi que son activité d'assurance Aetna compte plus de 81 % de ses membres dans des plans Medicare Advantage classés 4 étoiles ou plus pour 2026.

De plus, plus de 63 % des membres d'Aetna Medicare Advantage font partie d'un plan 4,5 étoiles pour l'année prochaine, a déclaré la société.

Les Centers for Medicare & Medicaid Services, qui font partie du ministère de la Santé et des Services sociaux, attribuent des étoiles aux plans - cinq étant les plus performants - afin d'aider les bénéficiaires à faire leur choix.

L'agence évalue différents facteurs pour noter les plans, notamment la satisfaction des clients, l'accès aux soins et les performances en matière de dépistage du cancer et de gestion des maladies chroniques, entre autres.

Les plans Medicare Advantage couvrent les Américains âgés de 65 ans et plus.

Valeurs associées

CVS HEALTH
76,750 USD NYSE -0,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

