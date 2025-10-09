CVS déclare que plus de 81 % des membres sont dans des plans Medicare Advantage bien notés pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2 à 5)

CVS Health CVS.N a déclaré jeudi que son activité d'assurance Aetna compte plus de 81 % de ses membres dans des plans Medicare Advantage classés 4 étoiles ou plus pour 2026.

De plus, plus de 63 % des membres d'Aetna Medicare Advantage font partie d'un plan 4,5 étoiles pour l'année prochaine, a déclaré la société.

Les Centers for Medicare & Medicaid Services, qui font partie du ministère de la Santé et des Services sociaux, attribuent des étoiles aux plans - cinq étant les plus performants - afin d'aider les bénéficiaires à faire leur choix.

L'agence évalue différents facteurs pour noter les plans, notamment la satisfaction des clients, l'accès aux soins et les performances en matière de dépistage du cancer et de gestion des maladies chroniques, entre autres.

Les plans Medicare Advantage couvrent les Américains âgés de 65 ans et plus.