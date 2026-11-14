CVS affirme que les traitements à base de GLP-1 permettent de réaliser des économies lorsqu'ils coûtent moins de 350 dollars par mois

CVS.N , de CVS Health, a déclaré que les employeurs et autres organismes de santé pourraient atteindre le seuil de rentabilité pour les médicaments à base de GLP-1 si leur prix était inférieur à 350 dollars par mois, car la réduction du recours aux services médicaux, tels que les hospitalisations et les visites aux urgences, permettrait de réduire les dépenses suffisamment pour compenser le coût des médicaments.

CVS a indiqué qu’une analyse de ses données relatives aux demandes de remboursement d’Aetna a révélé que, chez les patients souffrant d’obésité, de diabète ou d’autres pathologies, les prix actuels des médicaments GLP-1 alourdissent les dépenses car ils sont trop élevés pour être compensés par une baisse des coûts médicaux.

L’analyse a porté sur des patients ayant récemment commencé à prendre des médicaments GLP-1 très populaires — qui imitent l’hormone GLP-1 et réduisent l’appétit — commercialisés par Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO , et les a comparés à des patients similaires ne prenant pas ces médicaments.

Parmi ces médicaments figuraient le Mounjaro et l’Ozempic pour le diabète, ainsi que le Zepbound et le Wegovy pour l’obésité. L’analyse portait sur des périodes allant jusqu’à trois ans, les patients ayant commencé le traitement entre 2023 et 2025.

L’analyse n’a pas présenté de chiffres spécifiques aux patients souffrant d’obésité .

LA COUVERTURE DES MÉDICAMENTS À BASE DE GLP-1 DIMINUE EN RAISON DE LEUR COÛT

La prise en charge des médicaments à base de GLP-1 contre l’obésité est en baisse, les entreprises et autres organismes de santé cherchant à réduire les cotisations, qui devraient augmenter de plus de 9 % en 2027 . Environ 14 % des entreprises ont déjà supprimé ces médicaments de leur couverture ou prévoient de le faire en 2027.

Zepbound et Wegovy peuvent coûter respectivement environ 299 et 349 dollars pour les patients payant de leur poche. Les employeurs et autres organismes de santé paient entre 617 et 766 dollars par mois pour ces médicaments, selon une étude de 2025 réalisée par l’Employee Benefit Research Institute. CVS a refusé de commenter les prix moyens payés.

Le Dr Amy Compton-Phillips, directrice médicale chez CVS Health, a déclaré que les prix pratiqués par les laboratoires pharmaceutiques auprès des consommateurs suggèrent qu’ils peuvent encore réaliser des bénéfices en facturant moins de 350 dollars par mois, tout en contribuant à réduire les coûts globaux des soins de santé. Les États-Unis dépensent plus pour les soins de santé que tout autre pays.

“J’espère que nous pourrons atteindre ce prix le plus tôt possible,” a -t-elle déclaré lors d’une interview en amont de la conférence HLTH USA à Las Vegas, où CVS présentera ces conclusions le 15 novembre.

Le gouvernement américain a conclu l’année dernière, , un accord avec Lilly et Novo prévoyant le paiement de 245 dollars par mois pour des médicaments injectables à base de GLP-1 destinés à la perte de poids, dans le cadre d’un projet pilote de 18 mois visant à tester leur rapport coût-efficacité pour les bénéficiaires de Medicare âgés de 65 ans et plus ou en situation de handicap.

BAISSE DES HOSPITALISATIONS

CVS a indiqué que l’utilisation du GLP-1 pour traiter l’obésité, le diabète ou d’autres pathologies était associée à une baisse de 10 à 12 % des visites aux urgences au cours de la première et de la deuxième année d’utilisation. L’entreprise a examiné les dossiers de 60 000 personnes au cours de la première année et de 20 000 personnes au cours de la deuxième année.

Une analyse des dossiers de 4 000 personnes continuant à prendre ce médicament après trois ans a montré une diminution des hospitalisations de 34 à 42 %, selon le rapport.

En examinant les dépenses et les économies réalisées au cours de ces trois années, les organismes payeurs ont économisé 9 400 dollars par personne sur les frais médicaux, mais ont dépensé 13 300 dollars de plus en ordonnances, ce qui représente un surcoût de 3 900 dollars par personne.

La société, qui exploite également le gestionnaire de prestations pharmaceutiques Caremark et un réseau de pharmacies de détail qu’elle prévoit de céder , a indiqué que le seuil à partir duquel les GLP-1 permettent de réaliser des économies globales dépend de l’état de santé du patient.

“Une personne âgée atteinte de diabète présentera un risque d’hospitalisation plus élevé qu’une personne plus jeune, obèse mais ne souffrant pas de diabète,” a déclaré la Dre Compton-Phillips. “Plus le risque associé à la personne est élevé, plus le retour sur investissement est rapide.”