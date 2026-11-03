CVR Energy va acquérir deux raffineries de Marathon ainsi que ses activités de commercialisation pour 4,2 milliards de dollars

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(Modification des sources, ajout d'actions; modification du code de présentation médiatique de MARATHON PTRLUM-M&A/CVR ENERGY à la place de MARATHON-PETROLEUM-M&A/CVR-ENERGY)

Le raffineur américain CVR Energy

CVI.N a annoncé mardi qu'il allait racheter deux raffineries et l'activité de commercialisation de Marathon Petroleum MPC.N pour environ 4,2 milliards de dollars, ce qui lui permettra de presque doubler sa capacité de raffinage.

L'action Marathon a progressé de 2,2% en pré-ouverture, tandis que celle de CVR a reculé de 1,3%.

* L'opération porte sur la raffinerie de St. Paul Park, dans le Minnesota, et celle de Mandan, dans le Dakota du Nord, toutes deux détenues par Marathon

* Cette opération permettra d'ajouter 177.000 barils par jour de capacité de raffinage au portefeuille existant de CVR

* La transaction inclut également une activité de commercialisation approvisionnant jusqu’à 590 points de vente de marque dans les deux régions

* CVR affiche une capitalisation boursière d’environ 6 milliards de dollars, tandis que la valeur boursière de Marathon s’élève à environ 125 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Les actions des deux sociétés ont plus que doublé depuis le début de l’année

* C’est le Wall Street Journal qui a été le premier à annoncer, plus tôt dans la journée, que les deux sociétés étaient sur le point de conclure un accord

* La semaine dernière, le raffineur Valero Energy VLO.N a annoncé que sa filiale avait accepté d’acquérir une raffinerie de pétrole située à Houston, qui appartenait auparavant à une filiale de LyondellBasell LYB.N , pour 320,5 millions de dollars