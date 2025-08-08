CureVac règle le litige relatif aux brevets sur l'ARNm avec Pfizer et BioNTech

Le fabricant allemand de médicaments CureVac 5CV.DE et GSK GSK.L ont conclu jeudi un accord avec BioNTech 22UAy.DE et Pfizer PFE.N pour résoudre un litige de plusieurs années sur les brevets liés aux vaccins COVID-19 à base d'ARNm, a déclaré CureVac.

Dans le cadre de ce règlement, CureVac et GSK recevront un paiement combiné de 740 millions de dollars et des redevances à un chiffre sur les ventes de vaccins COVID-19 aux États-Unis à l'avenir.

CureVac accordera également à BioNTech et à Pfizer une licence non exclusive pour la fabrication, l'utilisation, l'importation et la vente de produits COVID-19 et antigrippaux à base d'ARNm aux États-Unis.

Ce règlement intervient après que BioNTech a accepté d'acquérir son homologue national CureVac dans le cadre d'une transaction en actions d'un montant de 1,25 milliard de dollars en juin.

Il y a trois ans, CureVac avait intenté une action en justice contre BioNTech au sujet de son utilisation de la technologie de l'ARNm, demandant à la société et à deux de ses filiales une compensation équitable pour violation de ses droits de propriété intellectuelle.

CureVac avait déclaré que sa revendication de droits de propriété intellectuelle reposait sur plus de vingt ans de travaux sur la technologie de l'ARNm, dont une partie avait été utilisée par BioNTech et Pfizer pour la mise au point et la vente de leur vaccin contre le coronavirus Comirnaty.

Les efforts de CureVac pour développer un vaccin COVID-19 à base d'ARNm n'ont pas abouti pendant la pandémie, alors que BioNTech et son partenaire Pfizer ont enregistré plus de 40 milliards de dollars de ventes combinées de vaccins en 2021 et 2022.