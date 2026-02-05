 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cummins affiche une légère hausse de son chiffre d'affaires et enregistre des charges liées à la révision stratégique d'Accelera
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant américain de moteurs de camions Cummins CMI.N a affiché jeudi une hausse marginale de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une forte demande pour ses systèmes de production d'énergie et ses segments de distribution.

Cummins a atténué l'impact de la baisse de la demande de camions en Amérique du Nord sur ses segments moteurs et composants en s'appuyant sur les ventes des segments distribution et systèmes de production d'énergie, en raison de la forte demande d'énergie de secours pour les centres de données.

« Les ventes de Power Systems, bien qu'en hausse de 11 % sur un an, ont été inférieures aux attentes, qui ont continué à augmenter jusqu'en 2025 », ont déclaré les analystes dans une note de Jefferies.

Les actions de la société basée à Columbus, dans l'Indiana, ont chuté de près de 6 % avant la clôture de la séance.

Parallèlement à la hausse des ventes dans le segment Power Systems - qui fabrique des générateurs, son segment Distribution - qui gère les ventes, les services et l'assistance au niveau mondial - a augmenté de 7 % au cours du trimestre rapporté par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires d'Accelera a augmenté de 31 %.

Dans le cadre de l'examen stratégique par Cummins de son segment des énergies propres, Accelera, initié en réponse aux changements politiques dans les attentes en matière d'adoption de l'hydrogène, la société a engagé des charges de 218 millions de dollars liées à l'activité d'électrolyseur au sein du segment.

Le bénéfice trimestriel a augmenté de 41 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 4,27 $ par action. Ce chiffre comprend des charges de 1,54 $ par action liées à Accelera.

"En 2026, nous prévoyons que la demande sera légèrement meilleure sur les marchés nord-américains des camions routiers, en particulier au second semestre, associée à une force continue sur les marchés de la production d'énergie des centres de données", a déclaré la directrice générale Jennifer Rumsey.

Cummins prévoit pour l'année 2026 un chiffre d'affaires en hausse de 3 % à 8 %.

Le chiffre d'affaires de Cummins au quatrième trimestre a augmenté de 1 % pour atteindre 8,54 milliards de dollars.

Valeurs associées

CUMMINS
605,130 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les mobil-homes du village olympique des Jeux de Milan Cortina, le 3 février 2026 à Cortina d'Ampezzo ( AFP / Odd ANDERSEN )
    JO-2026: Benvenuti au village olympique de Cortina, "fonctionnel" et cosy
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:47 

    La neige tombée en abondance recouvre les sommets découpés des Dolomites, et de timides rayons de soleil se mêlent aux derniers flocons au milieu des interminables rangées de mobil-homes. Au village olympique de Cortina, le décor, provisoire, est planté à la veille ... Lire la suite

  • Un panneau indiquant Wall Street près de la Bourse de New York le 12 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street recule, la pression sur la tech s'intensifie
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:39 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, souffrant à nouveau des inquiétudes autour des valeurs technologiques, moteurs du marché ces dernières années, malgré les bons résultats d' Alphabet , la maison mère de Google. Dans les premiers échanges, le Dow Jones ... Lire la suite

  • Le Premier ministre britannique Keir Starmer fait un discours à Saint Leonards-on-Sea, dans le sud-est de l'Angleterre, le 5 février 2026 ( POOL / Peter Nicholls )
    Affaire Epstein/Mandelson: Starmer s'excuse mais entend rester à Downing Street
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:21 

    Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est excusé jeudi pour avoir nommé Peter Mandelson ambassadeur à Washington malgré ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein mais s'est dit déterminé à rester à Downing Street, alors que son avenir politique ... Lire la suite

  • Ursula von der Leyen à Bruxelles, en Belgique, le 22 janvier 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Commerce : après le Mercosur, l'UE proche de sceller un accord avec l'Australie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.02.2026 15:20 

    L'Union européenne espère éviter une nouvelle levée de boucliers des agriculteurs, déjà en colère contre l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur. L'Union européenne poursuit sa politique de diversification de ses partenariats commerciaux. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank