Cummins affiche une légère hausse de son chiffre d'affaires et enregistre des charges liées à la révision stratégique d'Accelera

Le fabricant américain de moteurs de camions Cummins CMI.N a affiché jeudi une hausse marginale de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une forte demande pour ses systèmes de production d'énergie et ses segments de distribution.

Cummins a atténué l'impact de la baisse de la demande de camions en Amérique du Nord sur ses segments moteurs et composants en s'appuyant sur les ventes des segments distribution et systèmes de production d'énergie, en raison de la forte demande d'énergie de secours pour les centres de données.

« Les ventes de Power Systems, bien qu'en hausse de 11 % sur un an, ont été inférieures aux attentes, qui ont continué à augmenter jusqu'en 2025 », ont déclaré les analystes dans une note de Jefferies.

Les actions de la société basée à Columbus, dans l'Indiana, ont chuté de près de 6 % avant la clôture de la séance.

Parallèlement à la hausse des ventes dans le segment Power Systems - qui fabrique des générateurs, son segment Distribution - qui gère les ventes, les services et l'assistance au niveau mondial - a augmenté de 7 % au cours du trimestre rapporté par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires d'Accelera a augmenté de 31 %.

Dans le cadre de l'examen stratégique par Cummins de son segment des énergies propres, Accelera, initié en réponse aux changements politiques dans les attentes en matière d'adoption de l'hydrogène, la société a engagé des charges de 218 millions de dollars liées à l'activité d'électrolyseur au sein du segment.

Le bénéfice trimestriel a augmenté de 41 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 4,27 $ par action. Ce chiffre comprend des charges de 1,54 $ par action liées à Accelera.

"En 2026, nous prévoyons que la demande sera légèrement meilleure sur les marchés nord-américains des camions routiers, en particulier au second semestre, associée à une force continue sur les marchés de la production d'énergie des centres de données", a déclaré la directrice générale Jennifer Rumsey.

Cummins prévoit pour l'année 2026 un chiffre d'affaires en hausse de 3 % à 8 %.

Le chiffre d'affaires de Cummins au quatrième trimestre a augmenté de 1 % pour atteindre 8,54 milliards de dollars.